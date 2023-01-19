Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, hava şartlarının uygun olmasından dolayı kilit parke çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Sülük, kendi tesislerinde ürettikleri kilit taşları ihtiyaç duyulan bölgelere döşeyerek vatandaşların yazın tozdan, kışın yağışlardan etkilenmesinin önüne geçtiklerini vurguladı.

Hava sıcaklıklarının altyapı çalışmalarına elverişli olmasıyla kilit taşı çalışması yaptıklarını aktaran Sülük, sıcaklıklar elverdikçe çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.