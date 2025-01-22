İskilip Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aşevi için bağış çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili İskilip Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırmaya devam edildiği, aşevine yapılan yardımlar sayesinde pek çok aileye ulaşıldığı belirtildi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise “Bugüne kadar yapmış olduğunuz değerli yardımlar sayesinde pek çok ailemize ulaştık ve sofralarına bereket getirdik. Sizlerin teveccühüyle ulaştırdığımız bu yardımlar, aşevimizin hizmetinin daha da güçlenmesini sağlıyor” görüşüne yer verdi.

Başkan Çizikci, aşevine adaklık kurban bağışlarının yanı sıra ayni ve nakdi yardımlarla katkıda bulunulabileceğini belirterek, “Her bir bağış, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmekte ve sofralarına umut taşımaktadır. Belediyemiz aşevine verdiğiniz desteklerin tamamı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Birlikte paylaşmanın bereketini çoğaltmaya ve dayanışma ruhuyla daha fazla vatandaşımıza ulaşmaya devam edelim. Şimdiden tüm katkılarınız için gönülden teşekkür ederiz” dedi.

Editör: Haber Merkezi