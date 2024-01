Meteoroloji şiddetli yağış uyarısıyla yapmıştı. Hatay’ın İskenderun ilçesinde hafta sonundan bu yana yağmur yağdı. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi. İskenderun ilçesindeki kuvvetli sağanaklar sebebiyle Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı sular altında kaldı. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

"ŞEHİRDEKİ ALTYAPI VE SORUNU

SEBEBİYLE İŞYERİNİ SU BASIYOR"

Esnaf Mustafa Kılıç, "Depremin üstünden bir yıl geçmesine rağmen şehirdeki altyapı sorunu sebebiyle iş yerimizi su basıyor. Bugün iş yerimize suların girmesini engelledik. Bir yıl önce yaptığımız küçük bent yeterli gelmemişti. Deniz taşkınları nedeniyle dışarıya doğru büyük bent yaptık ama bir ay önceki selde engel olmadı. Dükkanım sular altında kaldı" dedi.

"HER YAĞMURDA İŞYERİ

SULAR ALTINDA KALIYOR"

Dükkanını su basan Kemal Aktura ise. "Depremin üzerinde 1 yıl geçecek ama biz her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaşıyoruz. Hiç bir çözüm yok ve hiçbir çalışma yok. Her yağmur yağdığında iş yerimiz sular altında kalıyor" ifadelerini kullandı.