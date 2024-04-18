Bakan Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurma projeleri, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yerleştirilmesi ile işe ve iş yerine uyumunun sağlanması projeleri, korumalı işyeri projeleri ve engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon projelerini desteklenmeye devam edeceklerini söyledi.

Engelli ve eski hükümlü bireylerin iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla yapılan çalışmalarda önemli bir adım atıldığını belirten Işıkhan, bu vatandaşların kendi işlerini kurmaları için sunulan hibe desteği miktarını yüzde 170’e yakın bir oranda yükselttiklerini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, engelli vatandaşların kendi işini kurmaları için sağlanan kuruluş işlemleri, işletme gideri ve kuruluş (demirbaş) desteği giderlerini kapsayan hibe desteği miktarını, 150 bin TL’den 400 bin liraya; eski hükümlü vatandaşların da kendi işlerini kurabilmeleri ve istihdam edilebilmesi için verilen hibe miktarının 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. Işıkhan “Yapılan artışlarla birlikte, engelli ve eski hükümlü bireylere yönelik desteklerin etkinliği artırılarak, daha fazla kişinin iş gücüne katılımı ve kendi işini kurma imkânı sağlanmış olacak” dedi.

Engelli vatandaşların kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014 yılından bu yana 3 bin 608 projeye 183 milyon 198 bin 277 lira tutarında destek verildiğini açıklayan Işıkhan, başvuru sürecini kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak amacıyla 2021 yılından itibaren hibe başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladıklarını söyledi. Işıkhan, yapılan bu düzenlemelerle daha fazla vatandaşın bu imkânlardan faydalanmasının hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca eski hükümlü vatandaşların da kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014 yılından bu yana kabul edilen 2 bin 746 proje için 109 milyon 968 bin 815 lira hibe desteği sağlandığını belirtti.

Bakan Işıkhan, “İş gücü piyasasında istihdam noktasında zorluk yaşayan engelli ve eski hükümlü bireylerin kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak amacıyla kendi işlerini kurarak üretime katkıda bulunabilmeleri için önemli politikaların başında gelen ‘kendi işini kurma hibe desteği’ uygulamamızı bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da etkin bir şekilde sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Engellilerin istihdamı için yapılan çalışmalara değinen Bakan Işıkhan, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden idari para cezası olarak tahsil edilen tutarları kullanmaya yetkili komisyonun aldığı kararlar doğrultusunda 2014 yılından itibaren mesleki eğitim ve rehabilitasyon, işe ve iş yerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyeri projeleri için toplamda 92.7 milyon lira destek sağlandığını belirtti.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden tahsil edilen idari para cezaları kapsamında 2014 yılından bugüne kadar toplamda 7 bin 238 proje için 385 milyon 897 bin 77 lira destek sağlandığını açıklayan Bakan Işıkhan, dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin artarak devam edeceğini belirterek bugün başlayan yeni başvuruların 7 Haziran’a kadar yapılabileceğini söyledi.

Editör: İHA AJANS