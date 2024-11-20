Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan markette çalıştığı ve iş yerine gittiği öğrenilen Şelale Mırzalı isimli kadın silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Azerbaycan kökenli kadın ağır yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şelale Mırzalı, ağır yaralı şekilde kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Editör: İHA AJANS