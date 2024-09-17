Kaza, Adana Ceyhan-Yumurtalık yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Atakaş Kömürcülüğe ait işçi servisini kullanan Mehmet Ulusoy, hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri servis aracında sıkışan vatandaşları kurtardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, servis sürücüsü Mehmet Ulusoy, serviste bulunan Erol Durmuş ve Mustafa Okur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 7 işçi ise hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: İHA AJANS