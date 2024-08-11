Edinilen bilgiye göre, Göllü Bağları Mahallesi'nde bir inşatta ceset olduğu ihbarı üzerine polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Havalandırma boşluğunda sıkışmış şekilde bulunan cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için ekipler seferber oldu. Duvarın kırılarak ulaşılmasının ardından oksijen maskesi takan ekiplerin çabalarıyla çıkartılan 30'lu yaşlardaki erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Bir hafta önce mahallede kaybolan Ömer Furkan Aydın'ın (35) yakınları da olay yerine geldi.

Mahalle muhtarı Sezai Çınarcı, cesedin işçiler tarafından fark edildiğini söyledi. Tanınmayacak haldeki cesedin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Editör: İHA AJANS