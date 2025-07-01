AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V) yönelik karikatürle saldırıda bulunan Leman Dergisi’ne sert tepki gösterdi.

Milletvekili Kaya yaptığı açıklamada, söz konusu yayının “mizah” adı altında İslam dininin en kutsal değerlerinden biri olan Peygamber Efendimize yönelik açık bir hakaret ve provokasyon içerdiğini vurguladı. Oğuzhan Kaya, “Mizah maskesi ardına saklanarak Peygamber Efendimize yönelik gerçekleştirilen ahlaksız ve provokatif saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Yapılanın ne basın özgürlüğü, ne de ifade özgürlüğü ile asla bir ilgisi yoktur. Bu olsa olsa hadsizlik, ahlaksızlık ve küstahlıktır” Dedi.

Söz konusu yayını açık bir şekilde din düşmanlığı ve tahrik olarak nitelendiren Çorum Milletvekili Kaya, “Bu hadsizliğin adı ne ifade özgürlüğüdür ne de basın özgürlüğüdür. Bu apaçık bir din düşmanlığı ve provokasyondur” diye konuştu.

Milletvekili Kaya, bu tür saldırıların hukuk önünde karşılık bulacağını da belirterek, “Kutsallarımıza uzanan hiçbir kirli emel karşılıksız kalmayacaktır. Milletimizin imanına, mukaddesatına, peygamber sevgisine saldıranlar karşılarında her zaman bu iradeyi bulacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi