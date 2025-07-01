“Mekke'ye, Medine'ye, Asya'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya, tüm dünyaya, tüm alemlere ve tüm zamanlara şeref veren Peygamber Efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir” diyen Ahmet Sami Ceylan, Hz. Muhammed ve Hz Musa’yı konu eden çizimleriyle Müslümanların mukaddeslerine saldıran derginin yazar ve yöneticilerinin ateşle oynadığını kaydetti.

Ceylan yaptığı açıklamada; “Bu ülkede, milletimizin canından aziz bildiği Peygamberimize yönelik saygısızlığı yapan alçaklara asla müsaade ve müsamaha gösterilmez. Konunun inanıp inanmamakla, inanç ve fikir özgürlüğü ile alakası yok; insanların inançlarına ve değerlerine saldırı, İslam ve Müslüman düşmanlığı bir özgürlük alanı değildir. Milletimizin mukaddesatına saldırının hesabı mutlaka sorulacaktır” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi