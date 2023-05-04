2010 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İlhan Sarıaltun ve şehitle için Sungurlu Karşıyaka Mezarlığı’nda gerçekleşen anma töreninde, Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.



KARANFİL BIRAKILDI

İlhan Sarıaltun'un ilçede herkes tarafından sevildiğini ifade eden CHP Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, İlhan Sarıaltun’un Sungurlu için bir değer olduğunu ifade etti. Sarıaltun’un belediye başkanı olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden çok kişiliği ve herkesi kucaklaması ile unutulmadığını belirten Erayhan, “Emekçi Bayramı olması nedeniyle emekçilerin hakkını aramak için, oda bizim gibi Sungurlu’dan çıkıp Ankara’ya giderken, talihsiz bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Hepimiz çok üzüldük. Sevilen bir belediye başkanıydı. Bu benim partilim değil diyerek hiçbir zaman ayrım yapmadı. Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın, mekânı Cennet olsun. Sarıaltun ailesinin başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

İlhan Sarıaltun’u anma programına Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, ailesi ve çalışma arkadaşları ile sevenleri katılarak mezarına karanfil bıraktı./

(Volkan SINAYUÇ)