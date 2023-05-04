Çorum merkeze bağlı Büğet Köyü’nden gelme, merhum Veli Güher’in eşi, Müslüm Güher, Hüseyin Güher, Döndü Sucu ve Nergiz Ceylan’ın annesi, Bülent Sucu’nun anneannesi Gökçe Güher’in cenazesi dün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen “Hakka Yürüme Erkanı”nın ardından merkeze bağlı Büğet köyünde toprağa verildi.

Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, CHP önceki dönem İl Başkanı Cengiz Atlas, Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Tepe, bazı siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İYİ Partili yöneticiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.



(Volkan SINAYUÇ)