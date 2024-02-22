Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, müftülük vazifesinin, kurumsal sorumluluk anlayışı ve bilinci içerisinde verimli bir şekilde yürütülebilmesini, bu konuda tecrübe kazanılması ile temsil kabiliyetinin artırılmasını sağlamak amacıyla yeni atanan ilçe müftülerine yönelik staj eğitimi düzenlendi.

Staj programı kapsamında Ortaköy, Oğuzlar ve Uğurludağ İlçe Müftüleri, İl Müftüsü Muharrem Biçer’e ziyarette bulundu. Bu kapsamda ataması gerçekleşen Ortaköy İlçe Müftüsü Sadık Saran, Oğuzlar İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy, Uğurludağ İlçe Müftüsü Tuncay Tunç’un staj eğitimleri, Müftü Biçer’in refakatinde başladı.

İl Müftüsü Biçer, Başkanlığımız tarafından düzenlenen staj eğitim programının önemi hakkında bilgi vererek ilimize atanan ilçe müftülerine yeni görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Editör: UĞUR GÖRKEM