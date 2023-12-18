İl Müftüsü Muharrem Biçer’in başkanlığında yapılan toplantıya İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Fatih Kaya ve 13 ilçe müftüsü/vekili katıldı.

Toplantı öncesi Müftü Biçer, Müftü Yardımcıları ile birlikte ilk olarak Dodurga Kaymakam Vekili Hakan Vatansever’i ardından Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ı makamlarında ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Daha sonra Dodurga İlçe Müftülüğü’ne geçen Müftü Biçer ve yardımcıları, burada İlçe Müftüsü Mücahit Abdullah Ertunç tarafından ağırlandı.

Ardından Dodurga Kongre Merkezi’nde hazır bulunan 13 ilçe müftüsü/vekili ve il müftü yardımcılarının katılımlarıyla İl Müftüsü Muharrem Biçer başkanlığında Aralık ayı İlçe Müftüleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinin en verimli şekilde yürütülmesi, sosyal projelere ağırlık verilmesi, özellikle 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının yaygınlaştırılması ve bu eğitimin daha verimli hale getirilebilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantı, ilçe müftülerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.