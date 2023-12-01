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Bugüne kadar onlarca yazarı söyleşi ve imza günlerinde ağırlayan 11. Kitap Kültür Günleri’nde kapanış ise ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile olacak.

100’ün üzerinde yayınevi ve yazarın katılımı ile devam eden Çorum Belediyesi 11. Kitap Kültür Günleri’nde kitap satış stantları, yazarların söyleşileri ve imza günleri devam ediyor. Bu kapsamda 02 Aralık 2023 günü saat 13.00’de Aşkım Kapışmak, saat 14.00’de Ahmet Selçuk İlkan ve saat 16.00’da ise Bekir Develi ilimize gelecek.

Fuarın son günü olan 3 Aralık 2023 günü ise ünlü tarihçi İlber Ortaylı saat 15.00’de söyleşi ve imza gününde Çorumlu hayranları ile buluşacak.