Gerçekleştirilen ziyarette İl Sağlık Müdürlüğü heyeti; Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Erol Afacan, Genel Sekreter Ecz. Çelebi Ayvaz, Sayman Ecz. Doğuhan Koçak ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Damla Zorlu ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında yeni hizmet binasının eczacılık camiasına ve Çorum’a hayırlı olması temennileri iletilirken, kurumlar arası iş birliği ve sağlık alanındaki güncel gelişmeler üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi adına iş birliğinin önemine vurgu yapılırken, ziyaret karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ