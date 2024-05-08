Bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başlayan toplantıda üyeler tarafından önerge verilmeyince gündem maddelerine geçildi.

Nisan ayındaki toplantıda Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) üyeleri belirlenen İl Genel Meclisi’nde Birlik tüzüğünde yapılan değişiklik sonrası bir üyelik için daha seçim yapıldı. Buna göre YHKB’de görev yapmak üzere Mustafa Kemal Akpınar’ın ismi teklif edilerek oybirliği ile kabul edildi.



Daha sonra ise Mecitözü Mütevelli Heyeti Üyesi Ali Özdanacı’nın 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde İl Genel Meclisi üyeliğine seçilmesi nedeniyle yerine bir üye seçimi yapıldı. Buna göre Hikmet Turan, Özdanacı’nın yerine Mecitözü Mütevelli Heyeti üyeliğine seçildi.

İl Genel Meclisi’nde son olarak özel nedenlerden dolayı istifa eden Duran Karadurak'ın yerine Boğazkale Mütevelli Heyeti üyeliğine ise Veysel Kocaman’ın seçilmesi oybirliği kabul edildi.