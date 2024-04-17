İl Genel Meclisi, Nisan döneminin dördüncü toplantısını Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur’un başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16. maddesi gereğince ihtisas komisyonlarının oluşturulması ve üyelerinin seçimi yapıldı.

Yapılan seçime göre Plan ve Bütçe Komisyonu’na AK Parti’den Mustafa Kemal Akpınar, Selami Gafar ve İbrahim Şişli, MHP’den Selim Dölcü ve Bülent Özdemir, CHP’den Veli Uysal ve Yusuf Sapancı seçildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na AK Parti’den Hüseyin Sülün, Mustafa Kaplan, Başak Gözde Taşkıran, MHP’den Tuncay Okur, Musa Demirci, CHP’den Dursun Uzunca ve Ümit Er seçildi.

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na AK Parti’den Ali Özdanacı, Meryem Demir, MHP’den Yavuz Aykaç, CHP’den Atiye Yaşar seçildi.



Çevre ve Sağlık Komisyonu’na AK Parti’den Mehmet İpek, Selahattin Erden, MHP’den Doğan Uçar, CHP’den Osman Güllü seçildi.

Araştırma ve Geliştirme (Arge) Komisyonu’na AK Parti’den Mehmet Fatih Balcıoğlu, Murat Kıdak, MHP’den Kenan Genç, CHP’den Saadettin Akgül seçildi.

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na AK Parti’den Selahattin Eyyübi Batır, Fehmi Vargeloğlu, MHP’den Salih Kardaş, CHP’den Ömer Boyraz seçildi.

Turizm Komisyonu’na AK Parti’den Ali Karasakal, Cemal Büzkaya, MHP’den Duran Baysa, CHP’den Ahmet Ciftlik seçildi.

Köy İşleri, Yol, Ulaşım ve Altyapı Komisyonu’na AK Parti’den Duran Bıyık, Mustafa Kemal Akpınar, MHP’den İsmail Çevik, CHP’den Veli Uysal seçildi.