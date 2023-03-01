İl Genel Meclisi üyeleri tarafından verilecek önergelerden sonra ise gündem maddelerine geçilecek. Buna göre Mart ayı toplantılarında 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, İl Özel İdaresi’ne ait 2022 yılı Faaliyet Raporu da görüşülecek. Ayrıca 2023 mali bütçesindeki ilköğretim okulları büyük onarım giderleri ekonomik kodunda bulunan 155 bin TL’lik ödeneğin ilköğretim okulları küçük onarım gideri ekonomik koduna aktarılması da görüşülecek.

Mart ayında İl Özel İdaresi’nin borçlanma durumu, evde eğitim hizmetleri, AMATEM’in çalışmaları, ilçe ve köylerdeki voleybol sporunun yapılıp yapılmadığı, ilçe ve köylerdeki engelli vatandaşlara verilen hizmetler gibi konularda da komisyonların hazırladığı raporlar görüşülecek.

(Haber Merkezi)

