Kaza, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neşe Çevik’e (21), bulvar üzerinden yolun karşısına geçmek istediği esnada İbrahim D. yönetimindeki 20 AOF 733 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Aracın çarpması sonucu genç kız yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinden önce ise ilk yardım bilgisi bulunan bir vatandaş Çevik’e dakikalarda kalp masajı yaptığı anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi. Kalp masajıyla hayata döndürülen genç kız ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Çevik burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Acılı haberi duyan aile üyelerinin hastane önündeki feryadı yürekleri dağladı. Genç kızın cansız bedeni Denizli Devlet Hastanesinden alınarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Çevik’in 23 Ağustos 2021 tarihinde 17 yaşında olan erkek kardeşi Cengiz Çevik’in de trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç kızın erkek kardeşi Cengiz Çevik’te tütün tarlasından evine gitmek için yolun karşısına geçeceği esnada minibüsün çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Editör: İHA AJANS