F.G.(74)’nin kullandığı 19 UE 248 plakalı hafif ticari araç ile H.P.(48) idaresindeki 19 US 604 plakalı otomobil, Karapürçek Köyü mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil takla atarak tarlaya uçtu.

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri F.G., H.P. ve araçlarda yolcu olarak bulunan N.G.(65) ve S.Z.P.(22), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici marifeti ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.