İlknur A. idaresindeki 34 GH 4760 plakalı otomobil ile Cemal Y.’nin kullandığı 19 AAK 270 plakalı otomobil Kunduzhan Mahallesi Akşemseddin Caddesi üzerinde çarpıştı.
Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Nafiye A., yaralandı.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeni ile aksayan trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.