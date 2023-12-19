Alınan bilgiye göre H.A.(41), konuşmak için kendisini çağıran abisi S.A.(58)’in Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 3. Sokak’ta bulunan evine gitti.

Bir süre sonra alkollü oldukları öğrenilen abi ile kardeşi arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A., abisi ve araya giren yeğeni D.C.(15)’i bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli H.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.