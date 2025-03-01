Iğdır Şehir Stadı’nda oynanan ve İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Süleyman Bahadır’ın yönettiği maçta, ilk yarıda Ahlatcı Çorum FK topla daha çok oynayan taraf olmasına rağmen Iğdır FK daha etkili ataklar geliştirip pozisyonlar buldu.

14’te Bruno ile golü bulup öne geçen ev sahibi ekibin 27’de Conte ile bir topu direkten dönerken, 33’te Eysseric’in golü VAR incelemesi sonucu iptal oldu.

Buna karşılık Ahlatcı Çorum FK özellikle sağdan Eren’in getirdiği toplarla etkili olmaya çalıştı. Kırmızı-siyahlı ekip Eren ve Thomas’la yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı.

İlk yarısı Iğdır FK’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanan maçın ikinci yarısına iki takım da ilk yarıdaki 11’leri ile çıkarken, beraberlik golünü arayan Ahlatcı Çorum FK’ya karşı ev sahibi ekip farkı artırmaya çalıştı.

İlk yarıya göre temponun düşük olduğu ikinci yarıda gol olmayınca karşılaşma Iğdır FK’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından, deplasmanda galibiyet hasreti 5 maçı çıkan Ahlatcı Çorum FK 39 puanda kalırken, Iğdır FK puanını 36’ya yükseltip düşme hattından çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 3: İlk tehlikeli atak Ahlatcı Çorum FK’dan… Kaleci Hasan Hüseyin’in uzun gönderdiği topla buluşan Eren sağdan ceza sahasına girdi, çaprazdan vuruşunda Alim’den dönen top kornere çıktı.

DAKİKA 9: Iğdır çok etkili geldi. Ceza sahasının sol çaprazında Eysseric ile verkaç yapan Ahmet Emin ceza sahasında son çizgiye inip ortaladı, arka direkte Bruno uygun durumda ayak içiyle gol vuruşunu yaptı, üstten aut.

DAKİKA 11: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Eren Karadağ’ın ceza sahasına girer girmez yerden altı pasa çıkarttığı topa arka direkte Burak Süleyman dokunamadı.

DAKİKA 14: GOL! Iğdır golü buldu. Atak yönüne göre, ceza yayının sol çaprazında topu kapan Bruno kendi topuyla ceza yayının içine kadar girdi ve sağ ayağıyla sert vurdu, top kaleci Hasan Hüseyin’in sağından ağlarla buluştu.

DAKİKA 26: Iğdır etkili geldi. Soldan Conte’nin savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Bruno, ceza sahasına girdi, çaprazdan sert vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 27: Iğdır atağında, Conte ceza yayının sol çaprazından, yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, top yan direkten döndü.

DAKİKA 33: Iğdır’ın golü VAR’dan döndü. Landre’nin yaptığı faul nedeniyle ceza yayının hemen solundaki boşluktan kazanılan serbest vuruşta Eysseric kaleye vurdu, barajdan dönen topu alan Eysseric, aynı açıdan ceza sahasına çizgisinin bir karış kadar gerisinden vurdu, kaleci Hasan Hüseyin sağına gelen ve yerden bir kez seken topu çeldi ancak direğin içine çarpan top ağlarla buluştu. VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen orta hakem Süleyman Bahadır, Eysseric’in gol vuruşunu yaptığı pozisyonda eliyle Atakan Akkaynak’ın yüzüne dokunduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

DAKİKA 38: Ahlatcı Çorum FK etkili geldi. Tunahan’ın kafayla indirdiği topu Thomas ceza yayı içinden sert bir vuruşla kaleye gönderdi, üstten aut.

DAKİKA 57: Orta alandan hızlı gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Tunahan’ın pasında Eren Karadağ sol çaprazdan plase bir vuruş yaptı, top kaleci Bahadır Han’da kaldı.

DAKİKA 80: Hızlı gelişen Iğdır atağında, Semih’in pasında solda topla buluşan Regattin penaltı noktasındaki Bruno’yu topla buluşturdu. İlk golün sahibi Bruno’nun vuruşu az farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 88: Ahlatcı Çorum FK beraberlik şansından yararlanamadı. Orta alandan atılan topta savunma arkasına koşu yapan Ali Akman şık çalımlarla ceza sahasına girdi, penaltı noktasının sol çaprazından topu üstten auta attı.

