İsmail Şahin’in babası, Hitit Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak'ın kayınpederi olan ve Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden İbrahim Şahin, 81 yaşında rahatsızlığı nedeni ile bir süredir tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

İbrahim Şahin’in cenazesi bugün (26 Şubat 2024 Pazartesi günü) öğle namazının ardından Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da sevenleri tarafından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ