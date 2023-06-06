Programa Türkiye’nin dört bir yanından İpek Efendi sevenleri katıldı. Mevlid programı, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra sohbetler ve ilahiler ile devam eden mevlidde İbrahim İpek Efendi’nin hayatı ve hatıraları da yâd edildi.

Dernek yetkililerince yapılan açıklamada “İbrahim İpek Efendi, bu coğrafyada hizmet etmiş bir gönül eri idi. Hem alim hem de veli bir zat olan İpek Efendi, binlerce insanın hidayetine vesile olmuş, Allah’ın ve Rasulü’nün sevgisini yaymak için bir ömür çaba sarf etmiştir. Saf ve sahih İslâm itikadının korunması ve ehl-i sünnet dairesi içerisinde tasavvufî bir yaşam sürme mücadelesi veren İpek Efendi, onun ismini suistimal ederek sapkınlıklarını gizlemeye çalışanlardan fersah fersah uzaktır” görüşüne yer verildi.

İskilip dolması ikramının ardından yapılan dua ile program nihayet buldu.