Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Sülüklüevler 16. Sokak’ta trafikten çekildiği öğrenilen araçta bir nedenle yangın çıktı.

Bir ikametin tandır kısmına da sıçrayan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç ve tandırlığın çatısındaki yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

İtfaiye ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından mahalle sakinleri hortum yardımı ile yanan araca tekrar su tuttu.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK