Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bağlar ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. “Horoz Koruma Derneği” adı altında Hint Horozlarının dövüştürüldüğünü anlayan polis ekipleri, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını delillendirip, dışarıda bekleyen ekiplere haber verdi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, baskın yaptığı adreste 16 Hint Horozunu koruma altına almak için Hayvan Bakım Merkezine götürdü. Yakalanan 46 kişiye 295 bin 470 TL idari para cezası uygulandı. Polis, 41 bin TL paraya ve sözde kupaya el koydu.

Ekipler, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa istinaden başlatılan soruşturma çerçevesinde A.G, M.İ, A.B, A.A, H.Y, C.Y, ve S.A. isimli 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Editör: İHA AJANS