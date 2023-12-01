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Bedii Onan’ın açıklaması şöyle:

“Ankara'ya yüksek hızlı trenle gitmek için önce Yozgat'a gitmek gerekiyor...

Çorum'a gelmeyen, her seçim döneminde vaad edilmesine rağmen bir türlü yapılamayan hızlı tren ile Ankara'ya gitmek için yaklaşık seksen dakika süren otobüs yolculuğu sonrasında Yozgat'a ulaştım...

Sonrasında Zafer Lokantası’nda akşam yemeği yedim... Arkasından yaklaşık on beş dakika süren servis yolculuğu ile hızlı tren istasyonuna geldim...

Son derece sakin bir ortam vardı...Saat 18.40’da bilet kontrolü başladı... Kontrolün ardından perona geçtim...

Yaklaşık on beş dakika sonra Sivas yönünden hızlı tren geldi...

Trene bindim... Arkasından kafeterya bölümüne geçip çay içerek rahat bir yolculukla Ankara’ya geldim...

Çorum'da olmayan bir seyahat şekli ile Ankara'ya yolculuk yaptım...

Hızlı tren Çorum için bir mecburiyettir... Yaşadım... Gördüm...”