“Miras 100. Yaşında” sloganıyla hazırlanan dergide, HİTÜ’nün çeşitli bölümlerindeki öğrencilerin yazıları yer aldı. 2022 yılında “Pare Blog” adıyla bir blog sayfası oluşturan ve burada Hitit Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinden öğrenci yazılarına yer veren Edebiyat Kulübü üyeleri, Cumhuriyetin 100. yılına hem bir hatıra hem de bir armağan bırakmak amacıyla Pare “Miras 100. Yaşında” adlı özel bir çalışma yayımladı.

Dergide; Cumhuriyet ile ilgili deneme ve fikir yazılarının yanında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili şiir ve denemelere yer verildi. Aynı zamanda serbest temada hazırlanan metinlerin de yer aldığı çalışmada toplam 13 yazı bulunuyor.



Kulüp Danışmanı Öğr. Gör. Canan Uğurdağ, öğrencilerin kendi imkanlarıyla böyle bir çalışma yapmalarından son derece gurur duyduğunu ifade ederek bu çalışmanın tüm gençlere güzel bir örnek teşkil edeceğini söyledi.

Çalışmanın baş editörlüğünü ve tasarımını Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ikinci sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Kulüp Başkanı Mehmet Ali Uncu’nun yaptığı esere; Sude Nur İrgin, Merve Topakkaya, Azize Ö. Çalışkan, Yusuf Coşgun, Dilara Karabulut, Barış Özdemir, Zahide Yılmazer, Açelya Seferoğlu, Burak Can Yurtoğlu, Recep Fatih Lafvermez ve Uğur Özlen yazılarıyla katkıda bulundu.

Ağırlıklı olarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin yazılarının bulunduğu yayında; Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi gibi alanlardan öğrencilerin yazıları da yer aldı.