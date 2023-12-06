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HİTÜ Sungurlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Ebru Çiftçi’nin “Eğitim Koordinatörü”, Öğretim Görevlisi Dr. Abdullah Bedir Kaya’nın ise “Yaygınlaştırma Koordinatörü” olarak görev alacağı proje, dijitalleşen dünyada ortaya çıkan yeni meslekler için gerekli olan yeni becerileri kursiyerlerine kazandırmayı hedefliyor.



Proje kapsamında yaklaşık 100 kişiye yapay zeka, akıllı fabrika, endüstriyel robot programlama, kurumsal kaynak planlama alanlarında eğitimler verilerek yeni beceriler kazandırılması planlanıyor. 12 ay sürecek projede 500 kişiye “Toplumsal Cinsiyet Eğitliği Kültürü ve Endüstri 4.0” konusunda farkındalık konferansı verilecek.

Projenin açılış toplantısında konuşan Proje Koordinatörü Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Ersöz, “Otomasyon ve yapay zekanın hızla ilerlediği günümüz teknoloji dünyasında, yeni neslin daha iyi ve insana yakışır işler bulabilmesi için ileri düzeyde niteliklere sahip olması zorunludur. Bu, endüstri 4.0'ın doğal bir sonucudur. Bu beceri açıklarının, dijital çağda işin evrimi ile kaçınılmaz olan eğitim ve öğretim sistemleri aracılığıyla ele alınması ve yeni becerilerin kazandırılması projemizin asıl amacıdır” diye konuştu.



Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Gamze Ebru Çiftçi ise projenin sosyal sorumluluk ayağının da önemine dikkat çekerek insana yakışır iş anlayışıyla, bütünleştirici ve insan haklarına yakışır istihdam alanlarının yaygınlaştırılması ile kadın işgücünün artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Açılışta HİTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Çalışkan ve Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Payidar Akgüngör de projenin öğrencilerin nitelikli ve aranan eleman olma konusundaki yetkinliklerini kazandırmada oldukça önemli olduğunu ifade ederek dijital çağı yakalama da özellikle mühendislik fakültelerinin kilit rol oynadığını vurguladı.



Projede ayrıca HİTÜ Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Akif Akgül, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dişlitaş ve Dr. Öğretim Üyesi Hüsnü Yalduz “Endüstriyel Robot Programlama” başlıklı eğitimleriyle destek verecekler. Projenin diğer çalışma alanlarında ise Öğretim Görevlisi Dr. Burcu Bür Yiğit, Öğretim Görevlisi Dr. Ayten Akcan ve Öğretim Görevlisi Mehmet Ziya Hoşbaş yer alıyor.