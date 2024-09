Proje ile yükseköğretim alanında stratejik yönetim, performans yönetimi ve sonuç odaklı yönetim süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Hitit Üniversitesi’nin başvuru sahibi olduğu "An Integrated Model for Strategic Excellence in Higher Education Institutions" başlıklı proje, Erasmus+ Programı kapsamında kabul edilerek destek almaya hak kazandı.

24 ay sürecek ve 250.000 Euro bütçesi bulunan proje, Erasmus+ KA220-HED Yükseköğretimde İşbirliği Ortaklıkları kapsamında destekleniyor.

Güçlü bir uluslararası işbirliği ağı ile hazırlanan projenin ortakları arasında İspanya’dan The Technical University of Valencia, Ukrayna’dan Sumy State University, Çekya’dan Czech Association of Professional Higher Education ve Türkiye’den Kastamonu Üniversitesi yer alıyor.

Hitit Üniversitesi’nin yürütücülüğünde hayata geçirilecek proje, yükseköğretim kurumlarının stratejik planlama süreçlerini daha bütünsel bir yaklaşımla ele alarak üniversitelerin stratejik mükemmeliyete ulaşmalarına katkı sağlayacak.

Ayrıca proje kapsamında geliştirilen Üniversite Performans Değerlendirme ve Eylem Modeli (UPEAM), küresel yükseköğretim kurumlarının kurumsal kapasitesini artırmayı hedefleyen bir yönetim modeli olarak öne çıkıyor. Hitit Üniversitesinde mevcut durumda kullanılan sistemin, proje aracılığıyla yaygınlaştırılması sağlanmış olacak.

Projenin başarıyla tamamlanması, UPEAM Modeli’nin hem diğer üniversiteler için de uygunluğunu gösterecek hem de dünya genelindeki yükseköğretim kurumlarına bir rehber niteliği taşıyacak.

Editör: Haber Merkezi