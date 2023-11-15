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Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Ar-Ge Proje Pazarı’na katılan Tıp Fakültesi proje ekibi, Biyoteknoloji ve Sağlık Bilimleri Kategorisi'nde birinci oldu.



Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Güven Akçay’ın ekip liderliğinde yarışmaya katılan proje ekibi, “Tekerlekli Sandalyeden Terapötik Transkraniyal Doğru Akım Üretimi” adlı çalışma ile 180 projeyi geride bıraktı.

Proje ekibinde Tıp Fakültesi öğrencileri Esra Karakoç, Nejla Erkan, Sena Çamur, Rafet Kadir Yılmazer, Ayşenur Akkurt, Gamze Akçay, Rabia Akdoğan, Halil Aktuğ ve Programcı İbrahim Şahin yer aldı.