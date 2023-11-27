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Çorum TÜGVA tarafından üniversite öğrencilerine akademik eğitimlerinin ötesinde bilgi birikim sağlama, sosyal farkındalık geliştirme, etkin network imkânı oluşturma ve literatür katkısı yararına harekete geçirmeye yönelik planlanan İhtisas Akademi Projesi, Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) işbirliğinde yürütülecek.

İmza töreninde konuşan TÜGVA Çorum İl Başkanı Bahadır Kıyıklık, İhtisas Akademi adında bir projelerinin olduğunu söyleyerek “Bu projemizde ki esas gayemiz gençlerimizin okul saatleri dışarısında hem akademik hem de entelektüel gelişimlerine katkı sağlamak. Gençlerimizin rağbetleri çok fazla. Bizim esas gayemiz rektör hocamız gibi alanında uzman kişileri öğrenci kardeşlerimizle buluşturmak” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise TÜGVA’nın özellikle gençlere dokunan, akademik ve entelektüel çerçevede olan her türlü çalışmanın içinde olduğunu ifade ederek teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Öztürk konuşmasının devamında şunları söyledi.

“Bizler de Hitit Üniversitesi olarak Çorum’da yanlarındayız. Burada üretken bir birliktelik ile öğrencilerin entelektüel birikimlerine katkıda bulunulacak. Türkiye’nin geleceğine ufuk açacak şekilde üniversite eğitimlerinin dışında üniversitemizdeki uzman hocalarımızın destekleri ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizin koordinasyonunda bir birliktelik olacak. Bu faaliyetin sonunda merkezimizin sertifikasını vermek üzere eğitimler düzenlenecek. Belirli bir disiplin çerçevesinde oluyor bu eğitimler ve dolayısıyla TÜGVA’yı özellikle tebrik ediyorum. Bu bağlamda, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek’e, HİTİTSEM Müdürümüz Doç. Dr. Recep Çakar’a ve TÜGVA Çorum İl Başkanı Bahadır Kıyıklık nezdinde emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve TÜGVA Çorum İl Başkanı Bahadır Kıyıklık, “İhtisas Akademi Projesi” projesi kapsamındaki işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokol imza töreninde Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, HİTİTSEM Müdürü Doç. Dr. Recep Çakar, TÜGVA Çorum İl Başkanı Bahadır Kıyıklık ve TÜGVA Çorum Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.