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Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konferans, Dr. Veli Ahmet Çevik tarafından verildi.

Konuşmasında dünya demiryolu tarihi başta olmak üzere jeopolitik konumu itibarıyla oldukça stratejik bir noktada olan Türkiye’nin Osmanlı Devleti’nden miras kalan demiryolu hatlarına değinen Dr. Çevik, Cumhuriyet’in kurulduğu yıllardaki demiryolu politikaları ile 2000’li yıllardan itibaren tekrardan önem verilen ulaştırma sektörü ve demiryolları özelinde bir değerlendirmede bulundu.



Programın devamında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Dr. Çevik, sektördeki istihdam alanları hakkında bilgi verdi.

Düzenlenen konferansa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.