Baki Erdi Mamikoğlu tarafından yazılan, Levent Aras tarafından yönetilen oyunda A. Arif Atalay ve Ergenekon Cemil Başdoğan rol alıyor.

Radyo Sesi olarak Erşan Utku Ölmez’in görev aldığı tek perdelik oyun bugün (22 Mart 2024 Cuma günü) saat 20.30’da ve yarın (23 Mart) ise saat 14.00 ve 20.30 olmak üzere üç kez Çorumlu tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Biletleri Devlet Tiyatro Salonu gişileri ile biletinial.com adresinde 30 ve 45 TL karşılığında alınabilecek olan koyduğu “Hiç Kimsenin Öyküsü” isimli oyunun konusu ile şu şekilde açıklandı: “Karşıt taraflarda savaşmış iki asker, barış ilan edilip evlerine dönerlerken bir tren vagonunda karşılaşırlar. Aralarında büyük bir çatışma ve hesaplaşma başlar. Bu sert çatışma ve hesaplaşmanın sonu nereye varacaktır?”

Editör: SELDA FINDIK