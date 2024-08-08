Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Manavgat Stadı çevresinde devriye görevine çıktı.

Bu sırada 3 tekerlekli araba ile hurdacılık yapan bir kişiyi şüphe üzerine durdurarak kimlik sorgulaması yaptı.

Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin, beyanı doğrultusunda yapılan detaylı incelemede adının Kemal Demir olduğu belirlendi.

Demir'in ailesi tarafından 33 yıldır arandığı, 2013 yılında anne-babasının ölmesi ve kardeşlerinin veraset ilamı çıkartabilmeleri için Yalova'da Sulh Hukuk Mahkemesine gaiplik davası açtığı, mahkemenin de yetkisizlik kararı vererek dosyayı son kez ikamet ettiği Alanya'ya gönderdiği ve Alanya Sulh Hukuk Mahkemesinin ise 28 Temmuz 2018 tarihinde gaiplik kararı verdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından Merkez Jandarma Karakoluna getirilen Kemal Demir, hakkında yapılan işlemlerin ardından ailesinin yanına dönmeyeceğini, yaşamını Manavgat'ta sürdüreceğini belirtmesi üzerine kum mevkiindeki hurda aracının yanına geri götürüldü.



"DENİZ VE DENİZ HAVASI BENİ BURAYA ÇEKTİ"

33 yıl önce 1991 yılında 17 yaşındayken anne-babası, abla ve ağabeyini arkasında bırakarak İzmit'ten ayrılan, önce Bodrum'a, ardından Kuşadası'na giden çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağlayan Kemal Demir, "2002 yılında Manavgat'a geldim. Beni buralara çeken denizi ve deniz havasıydı. Başka hiçbir sebep yok. 1 yıl Manavgat'ta kaldıktan sonra Alanya'ya gittim. 2009 yılında yeniden Manavgat'a döndüm ve 15 yıldır Manavgat'ta yaşıyorum. Gördüğünüz gibi geri dönüşüm işi yapıyorum. Hayatımdan memnunum" dedi.