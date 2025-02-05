Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever vatandaşların destekleriyle her gün hazırlanan yemekler, belediye görevlilerince ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, günlük yemek menüsünün kurumun web sitesinden duyurulduğunu söyledi.

Hayırsever vatandaşlara katkılarından ötürü teşekkür eden Çizikci, "Belediyemizin aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştırmaya kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Bugüne kadar hayırseverlerimizin destekleri ile pek çok aileye ulaşarak sofralarına bereket taşıdık. Yapılan tüm bağışları, titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Birlikte paylaşmanın bereketini çoğaltmaya ve dayanışma ruhuyla daha fazla vatandaşımıza el uzatmaya devam ediyoruz. Aşevimizden yararlanan vatandaşlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Günlük 250 aileye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Hayırseverlerin adak, bağış, nakdi ve ayni yardımları da bu hizmetin sürdürülmesinde önemli katkılar sağlıyor.”

Editör: AA AJANS