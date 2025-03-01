Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından daha önce 69 ilin il temsilciliği ataması gerçekleşirken, Çorum dahil 12 ilde ise atamalar yapılmamıştı. Bu gelişme sonrası federasyonun Çorum’da il temsilciliği görevinde değişikliğe gidileceği söylentileri gündemi meşgul ederken ancak beklenen olmadı. Federasyon Çorum’da Hentbol İl Temsilciliği görevine daha önce olduğu gibi bu yılda Sami Öncel’i atadı.

Görevinin kendisine tebliğ edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sami Öncel, “Çorum’da hentbol branşına yaptığımız hizmet ortada. Bu hizmeti daha üst seviyelere çıkaracak kim varsa ben zaten bu kişiye görevi seve seve bırakırım. Çorum’da hentbol bir kez daha kazandı. Beni göreve tekrardan layık gören Federasyon Başkanımız Mesut Çebi’ye ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran’a teşekkür ederim” dedi.