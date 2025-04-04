Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 yıl önce oto tamircisi babasının yanına meslek öğrenmek için başlayan 14 yaşındaki Nehir Habiboğlu, mesleğinde olan yeteneğiyle herkesin ilgi odağı oldu. Yıllardır baba mesleğini severek yapan Nehir usta, müşterisinin hediye ettiği kuzuyla 3 aydır birlikte mesai yapıyor.

Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Nehir Habiboğlu, 5 yıldır oto tamircisi olan babası Güven Habiboğlu'nun yanında meslek öğreniyor. Babasın ait olan oto bakım servisinde bıkmadan usanmadan mesai yapan Nehir usta, babasından öğrendiği mesleğinde kendini geliştirdi. İş yerine gelenlerin gözleriyle aradığı Nehir usta, tek başına araçların bakımını yapıp, şanzıman ve motor arızalarını giderebiliyor. Sabahtan öğlene kadar okula giden Habiboğlu, okul sonrasındaki çoğu zamanını babasının yanında çalışarak geçiriyor. Büyünce mekanik mühendisi olmak isteyen Nehir Habiboğlu, müşteriler tarafından da 'Nehir usta' olarak biliniyor. Oto tamirhanesinin 'prensesi' olan Nehir'e bir müşteri, aracının tamirini yaptıktan sonra kuzu hediye etti. 3 ay önce hediye edilen kuzu artık Nehir'in en yakın dostu olmaya başladı. İşlerini bitirdikten sonra günün geri kalanını kuzusuyla geçiren Nehir, 3 aydır baktığı kuzuyla mesai arkadaşlığı yapıyor.

MESAİ ARKADAŞI

Müşterisinin hediye ettiği kuzuyla 3 aydır mesai arkadaşlığı yapan Nehir Habiboğlu, "6 yaşımdan beri tamirciyim ve babamın yanında çalışıyorum. 8'nci sınıf öğrencisiyim. Okuldan çıkınca babamın yanına gelip yardım ediyorum. Bu işi yapmak zor değil. Bu işi yapmayı seviyorum. Büyüyünce mekanik mühendisi olmak istiyorum. Adamın birinin arabasını tamir ettim, adamın da parası yokmuş. Onun da kuzusu vardı ve bana kuzusunu hediye etti. Kuzu 3 aydır bizimle birlikte yaşıyor. Kuzu ile birlikte sıkıldığımız zaman ona yemek yediriyorum ve onu gezdiriyorum. Bana yardımcı oluyor. Müşteriler bana kuzu ile birlikte neler yapıyorsunuz diye sorular soruyorlar. Kuzu ile birlikte çalıştıktan sonra bu işler sıkıcı gelmiyor. Kuzuya büyüyünceye kadar bakacağım" dedi.

KUZU YANINDA DURUYOR

Kızının müşterisinin aracını tamir ettiği için kuzuyu hediye ettiğini ifade eden Güven Habiboğlu, "Kızım 5 yıldır benim yanımda çalışıyor. 5 yıl önce iş yerime çırak arıyordum. Çırak bulamadığım için kızım, 'baba ben senin yanında çalışabilir miyim' diye sordu. Ben de 'kızım gel birlikte çalışalım' diye söyledim ve o şekilde hikayemiz başladı. Kızım severek işini yapıyor ve bu nedenle de beni çok mutlu ediyor. Her dediğimi yapıyor ve 5 yıldır bütün işlerimizi yapıyor. Bilgisayar arıza tespiti, aracın bakım onarımını, balata değişimini yapabiliyor ve motoru sökebiliyor. 3 ay önce bir müşterimizin motor bakımını yaptık. Müşteri kızımı çok seviyordu ve Nehir ile birlikte onlar evine gittik. Onların da kuzusu vardı ve müşteri kuzulardan birisine Nehir'e verdi. Kızım kuzuyu aldıktan sonra ona bakmaya başladı. Kuzu Nehir'e çok bağımlı oldu ve yanından hiç ayrılmıyor. Nehir motor sökerken veya arabanın altına girerken kuzu da sürekli yanında duruyor. Kuzu Nehir'in artık mesai arkadaşı oldu. Kuzu geldikten sonra Nehir'in bütün hal ve hareketleri değişti. Kızımın artık iş yerinde bir arkadaşı oldu" şeklinde konuştu.

MÜŞTERİ HEDİYE ETTİ

Aracının tamirini yaptığı ve işinden memnun olduğu için Nehir ustaya kuzu hediye eden müşteri muhtar Yakup Yılmaz ise, "Buraya aracımı tamir ettirmek için geldim. Tamirhaneye geldim ve Nehir'in babası ile birlikte çalıştığını gördüm. Nehir usta benim arabamın tamirini yaptı ve bitirdi. Ben de Nehir'e yaptığı işten dolayı kuzu hediye ettim. Nehir bu işin ustası olmuş ona bir kuzu daha hediye edeceğim. Tamircilik işini öğrendiğinden ve kız çocuklarına örnek olduğundan dolayı bir kuzu daha hediye edeceğim" ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS