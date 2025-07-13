Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puanla Türkiye birincileri arasında yer alan Çınar Şahan, hedefinin Ankara Fen Lisesi olduğunu söyledi.

Annesi Nuran, babası Ali ve ablası Yaren Şahan ile birlikte Ada Koleji’nde düzenlenen törene katılan Çınar Şahan, her gün düzenli olarak çalışması sayesinde sınavda başarılı olduğunu ifade etti.

Ailesinin de sınava çalışma sürecinde sürekli kendisine destek olduğunu ifade eden Şahan, “Başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor. Bazen not olarak geriye düşebiliyorsunuz ama bunlara kafayı takmadan istikrarlı bir şekilde çalışmanız gerekiyor” dedi.

Hedefinin Ankara Fen Lisesi’ne gitmek olduğunu belirten Şahan, “Bu süreçte ailemin ve hocalarımın çok desteği oldu. Ben genelde derslerde çok soru sorarım. Bu dönemde bana katlandıkları için hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Okuldaki disiplinli ve sistemli çalışma, başarımın bir diğer önemli etkeniydi” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi