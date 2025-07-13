Eğitimdeki istikrarlı çizgisi ve yenilikçi anlayışıyla her yıl başarı grafiğini yükselten Özel Çorum Ada Koleji Ortaokulu, Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) bir kez daha başarılı olmanın haklı gururunu yaşadı. Kuruluşunun yedinci yılında, 500 tam puan alarak Türkiye birinciliği elde eden öğrencisi Çınar Şahan ile önemli bir başarıya imza atan Ada Koleji, bu başarıyla üçüncü kez Türkiye birincileri arasında yer alma gururunu yaşadı.

Kolejin Kurucu Yöneticisi Elvan Duru yaptığı açıklamada, elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, “Bu büyük başarıda öğrencimiz Çınar Şahan’ın bireysel çaba ve kararlılığı kadar, okulumuzun sistemli, disiplinli ve öğrenci odaklı eğitim anlayışının da payı büyüktür” dedi.

Ada Koleji'nin sadece akademik başarıya değil, öğrencilerin sınav sürecine psikolojik olarak sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına da önem verdiğini belirten Duru, “Deneyimli öğretmen kadromuzun özverili çalışmaları, rehberlik birimimizin öğrenci motivasyonunu yüksek tutmadaki rolü ve sınav kaygısını azaltmadaki başarısı bu sonucu mümkün kıldı” ifadelerini kullandı.

Başarıya giden yolda ailelerin desteğine de dikkat çeken Elvan Duru, “Velilerimizin okulumuza duyduğu güven, eğitim anlayışımıza olan inançları ve çocuklarını bize gönül rahatlığıyla emanet etmeleri; bizleri daha da güçlü ve motive kılıyor. Aile-okul-öğrenci üçgeninde kurduğumuz bu sağlam bağ, öğrencilerimizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmamıza olanak sağlıyor” dedi.

Başarısından dolayı öğrencileri Çınar Şahan’ı altınla ödüllendirdiklerini belirten Duru, “Bu başarı yalnızca bir sınav sonucu değil, aynı zamanda sistemli, koordineli ve öğrenci merkezli eğitimin, sabrın ve güvenin meyvesidir. Özel Çorum Ada Koleji olarak, başarı geleneğimizi sürdürmenin ve değerli velilerimize verdiğimiz ‘Birlikte, güvenle, geleceğe…’ sözümüzü bir kez daha yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Törende Kurucu Yöneticiler Elvan Duru ve Şenol Akgöz ile birlikte Ada Koleji Lise Müdürü Serkan Kırış, Ortaokul Müdür Yardımcısı Şener Koçak, Ada LGS Kurs Müdürü Mehmet Yılmaz ve 8. sınıf zümre başkanı öğretmenleri ile Çınar Şahan’ın Annesi Nuran, babası Ali ve ablası Yaren Şahan hazır bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi