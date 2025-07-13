Çorum, yeni bir sinema projesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Askeri komedi, dram ve aksiyon türlerini bir araya getiren “Gel Teskere” filminin çekimleri yakında başlayacak. Projenin Çorum’da hayata geçirilecek olması, kentin tanıtımı açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Filmde, mizahın yanı sıra güçlü milli duygulara da yer verilecek. Senaryoda “Konu vatansa gerisi teferruattır” teması ön plana çıkarken, izleyiciyi hem güldürüp hem de duygulandırması hedefleniyor. Yapım ekibi, bu filmle Türk’ün gücünü beyazperdede tüm dünyaya göstermeyi amaçlıyor.

ÜNLÜ İSİMLER KADRODA

“Gel Teskere”de rol alması beklenen isimler arasında Metin Yıldız, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Erkan Ufak ve Atilla Sarıhan gibi tanınmış oyuncular yer alıyor. Ayrıca, SHOW TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” programından iki oyuncu ile de görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Kadroda bazı sürpriz isimlerin de yer alacağı belirtildi.

OYUNCU SEÇMELERİ PAZARTESİ BAŞLIYOR

Filmin oyuncu seçmeleri 14 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla Çorum’da başlayacak. Adaylar, bir adet fotoğrafla birlikte şahsen Zafer Çarşısı 2. Kat No:171’de bulunan Oyunculuk Akademi’ye başvurabilecek.

Oyunculuk Akademi ve Cast Merkezi tarafından yapılan açıklamada, seçmelere her yaştan çocuk, kadın ve erkek oyuncuların katılabileceği, seçilen tüm adayların film kadrosuna dahil edileceği belirtildi. Türkiye’nin dört bir yanından başvuru kabul edilecek.

Detaylı bilgi almak isteyenler 0532 521 36 55 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilirler.

Muhabir: Haber Merkezi