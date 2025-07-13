Dijital Dönüşüm Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ'de düzenlemeye gidilirken, programın adı ve tanımından "destek" ibaresi çıkarıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, "Dijital Dönüşüm Destek Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Tebliğin ismi, "Dijital Dönüşüm Programı Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ" olarak değiştirildi.

Buna göre tebliğle, kalkınma planları, yıllık programlar ve stratejilerdeki ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik, kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti amaçlayan yatırımlara yönelik yürütülecek dijital dönüşüm programının, uygulama usul ve esaslarını belirlemek amaçlandı.

Yatırımlar, asgari sabit yatırım tutarına göre, karada belirlenen stratejik hamle programı veya öncelikli yatırımlar teşvik sistemi kapsamında yer alan desteklerden, ürün listesindeki tanımlara uygun harcama listesi için faydalanacak.

Programa başvuruda asgari sabit yatırım tutarı, öncelikli yatırımlar teşvik sistemi ve stratejik hamle programı kapsamında yapılacak başvurular için kanunda belirtilen tutarlar kadar olacak.

Muhabir: AA AJANS