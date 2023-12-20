Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, küçükbaş hayvan taşıyan tırı durdurdu. Tırda dedektör köpek arama yaparken, küçükbaş hayvanların yüklü olduğu kasaya tepki verdi.

Köpeğin tepki vermesinin ardından polisler küçükbaş hayvan yüklü olan kasayı aradı. Yapılan aramada 104 pakette 123 kilo skunk bulunan valiz ele geçirildi.

Olayla ilgili Bülent G. ve Mesut A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.