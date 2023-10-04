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Göllü Bağları Mahallesi'nde kurulan ve 280 sahipsiz köpeğe bakılacak barınakta, alttan ısıtmalı 2 kapalı bölüm, 2 yarı açık bölüm, toprak zeminli doğal barınma alanı, yasaklı ırk alanı ve açık uyuz hayvanlar alanı bulunuyor.

Barınak içindeki hayvan hastanesinde ise röntgen, hemogram, ultrason, sterilizatör, anestezi cihazı, wood lambası, koter cihazı, yoğun bakım ünitesi, nebulizatör, ameliyat masası, cerrahi set ve serum infüzyon pompası gibi aletler yer alıyor.

Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, barınağın genel olarak sahipsiz köpeklere hizmet verdiğini söyledi.

Barınağın ve hastanenin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde tam teşekküllü şekilde faaliyete geçtiğini belirten Çelik, "Hastanemizde bulunan cihazları tamamen sıfır aldık. Örnek veriyorum, ultrason cihazımız, röntgen cihazımız, anestezi cihazımız var ve tam fonksiyonlu. Ameliyathane için gerekli diğer ekipmanlarımız var. Ayrıca doğal alanda yetiştireceğimiz veya orada hayvanların bakımını sağladığımız bir doğal yaşam alanı da var. İnşallah orayı da ilgili görüşmelerle büyüteceğiz." diye konuştu.

Amasya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Özgür Pehlivan ise "Bugün hepimizin bildiği gibi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Tabii bizim için aslında sembolik bir gün. Sembolik bir gün de olsa hayvan hakları konusunu gündemde tutmak bizim için çok olumlu. Burası Amasya Belediyesinin bir merkezi. Şimdi eski halini bilen biri olarak da burayı gezerken gerçekten ben de gurur duyuyorum, çünkü bambaşka bir yapı oldu, bambaşka bir hale geldi." dedi.

Anaokulu öğrencileri de öğretmenleri eşliğinde hayvan barınağını ziyaret etti.