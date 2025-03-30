İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi’nce hayırsever iş insanlarının katılımıyla iftar gerçekleştirildi.

Lalezar Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen programa İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Amasya İl Müftüsü Hamza Bayram, il Müftü yardımcıları, Müftülük personelleri ile hayırseverler katıldı.

İftar öncesi konuşma yapan Müftü Yıldırım, “Birlik ve beraberlik ruhunun daha da güçlenmesi, sevinçlerin paylaşılması, manevi değerlerin ve dayanışma kültürünün yaygınlaşması adına iftar davetimize icabet eden tüm hayırsever kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli Ramazanlar diliyorum” dedi.

Kardeş şehir buluşmaları kapsamında ilimize gelen Amasya Müftüsü Hamza Bayram, yemek duası yaptı.

Program ile ilgili hayırseverlerin dilek ve temennilerinin alınmasının ardından program sona erdi.

Editör: Haber Merkezi