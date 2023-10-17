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Olay Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Caddesi’nde bir ikamette meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mert D.(22), şaka amaçlı elindeki havalı tabanca ile Azerbaycan uyruklu arkadaşı Ismayıl S.(19)’a ateş etti.



Havalı tabancadan çıkan saçmanın gözüne saplanması sonucu sinirlenen Ismayıl S., Mert D.’yi bıçakladı.

Durumun ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanan Mert D., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Gözüne isabet eden saçma nedeni ile yaralanan Ismayıl S. İse kendi imkanları ile hastaneye baş vurdu.

Yapılan kontrolde havalı tabancadan atılan saçmanın Ismayıl S.’nin gözüne saplandığı belirlendi.

Yaralılar tedavi altına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.