Gerçekleştirilen “Aşure Programı”, hasta ve hasta yakınları ile hastane personelini manevi atmosferde bir araya getirdi. Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa katılan hastane personeli ve hasta yakınları, mescidin manevi ikliminde huzurlu bir ortamda buluştu. Ardından mescitte görevli imam hatip tarafından yapılan dua ile birlik, beraberlik ve sağlık temennilerinde bulunuldu.

Programın sonunda, Muharrem Ayı’nın paylaşma ve bereket simgesi olan aşure, katılımcılara ikram edildi.

İl Müftülüğü yetkilileri, bu tarz programlarla toplumsal dayanışma ve manevi birlikteliğin pekiştirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Çorum İl Müftülüğü, organizasyona katkı sağlayan hastane yönetimi ve din görevlilerine teşekkür ederek, Muharrem Ayı'nın tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Hasta yakınları ve personel ise etkinliğin hem moral verici hem de anlamlı olduğunu belirterek, İl Müftülüğü’ne teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi