Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada uygulamanın eksiklikler giderilene kadar ertelendiği dile getirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “05.05.2025 tarihi itibariyle hastanemiz polikliniklerinde daha organize, hızlı ve kurumsal hizmet sunumu amaçlanarak hasta kayıtlarımızın KİOKS sistemiyle yapılacağı tarafımızca duyurulmuştur. Bugün itibariyle sistemin devreye alınmasıyla, deneme uygulamalarında saptanmayan, teknik değerlendirmede yeni T.C. kimlik kartları edinim yılları ile ilgili olduğu değerlendirilen sebeplerle bazı cihazlarda bir kısım vatandaşımızın kimlik kartlarının tanımlanamadığı tespit edilmiştir. Şüphesiz yaptığımız çalışmalar ve yeni uygulamalar vatandaşımızın sağlık hizmetine ulaşımı ve hizmet alımını kolaylaştırmak amaçlıdır. Bu sebeple; KİOKS uygulamalarımız vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ve tespit edilen tüm aksaklıklar giderilene dek ertelenmiş olup hasta kayıt sistemimiz süregelen şekliyle kayıt bankoları ve polikliniklerimizden devam ettirilecektir”

Editör: Haber Merkezi