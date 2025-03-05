Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Orhan Şam tarafından kadroya davet edilen futbolcular 10 Mart Pazartesi günü, saat 18.00’de, İstanbul’daki TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. U17 Millî Takımımız hazırlıklarının ilk bölümünü 16 Mart'a kadar Riva'da sürdürecek, daha sonra karşılaşmaların oynanacağı İsviçre'ye gidecek. Ay-yıldızlılar, A Ligi 2. Tur’daki ilk maçını 19 Mart Çarşamba günü ev sahibi İsviçre, ikinci maçını 22 Mart’ta Çekya, üçüncü ve son maçını ise 25 Mart’ta İsveç’le oynayacak.

U17 Millî Takımımız, grubunu birinci bitirmesi halinde 2025 yazında Arnavutluk'ta oynanacak UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya hak kazanacak.